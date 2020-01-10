Leonardo DiCaprio denize düşen adamın hayatını kurtardı

Hollywood’un ünlü yıldızı Leonardo DiCaprio, Karayipler’de kiraladığı tekne ile tatil yaparken alkollü olduğu söylenen ve cruise gemisinden düşen birinin hayatını kurtarılmasını sağladı.

ABD’li oyuncu, 11 saat suda yaşam mücadelesi veren adamın imdat çağrısını duydu. DiCaprio’nun bulunduğu yatın kaptanı yönünü değiştirerek yardım çağrısında bulunan adamı aramaya başladı. İddialara göre, adamın suya düşmesinin üzerinden saatler geçmesine rağmen onu arayan tek teknenin DiCaprio’nun yatı olduğu söyleniyor.

İLK YARDIM DICAPRIO’DAN GELDİ

Yetkililer gelmeden evvel düşen adama ilk yardımı yine DiCaprio yaptı. Geminin kaptanı ise DiCaprio ve arkadaşlarının denize düşen adamın şansı olduğunu, boğulmasına ise birkaç dakika kala kurtarıldığını belirtti.