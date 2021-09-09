Leonardo DiCaprio, malikânesini 10 milyon dolara satışa çıkardı

Oscar ödüllü oyuncu, Malibu'dan 1998 yılında 1.6 milyon dolara aldığı evini 10 milyon dolara satmaya karar verdi. DiCaprio, yakın zamanda yine Malibu'dan bir ev için 13.8 milyon dolar harcamıştı.

Sozcu.com.tr

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Leonado DiCaprio Malibu’daki evlerinden biriyle vedalaşmaya karar verdi. Ünlü oyuncu, okyanusa bakan özel bir mülkü 10 milyon dolara satıyor. DiCaprio, iki banyolu üç yatak odalı evi 1998’de 1,6 milyon dolara almıştı.

DiCaprio’nun iki katlı malikânesi, büyük bir güverteye ve tamamen yenilenmiş iç mekanlara sahip. Konuklar özel bir merdivenle plaja gidebiliyorlar.

Evin özenle tasarlanmış lüks mutfağı ise dikkat çeken detaylardan biri.

Yatak odaları, tavandan tabana sürgülü cam pencereler sayesinde bol ışık alırken; oturma odası ve yemek alanı da doğal ışıkla aydınlanıyor.

İki katlı malikâne DiCaprio’nun tek mülkü değil. Son olarak yine Malibu’dan 13.8 milyon dolara başka bir ev alan oyuncu; 2017’de 23 milyon dolara Malibu’nun bozulmamış Cennet Koyu’nda boş bir arsa aldı, ancak arazide çok az gelişme kaydetti. Ayrıca Los Feliz’de bir evi, Palm Springs’te modern bir malikanesi, New York’ta birkaç lüks apartman dairesi ve Belize kıyılarında özel bir adası var.

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