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Leonardo DiCaprio ‘Margot Robbie aklımı başımdan aldı’ dedi
Leonardo DiCaprio ‘Margot Robbie aklımı başımdan aldı’ dedi
Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time (Bir Zamanlar Hollywood'da) filminde başrolü paylaştığı Margot Robbie hakkında bir itirafta bulundu ve 'Aklımı başımdan aldı" dedi...
Magazin 8 Ağustos 2019 - 10:47

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time) filmi ile ilgili verdiği bir röportajda, başrolü paylaştığı oyuncu Margot Robbie ile ilgili bir itirafta bulundu…
2013’te gösterime giren Para Avcısı filminde de 28 yaşındaki Margot Robbie ile başrolü paylaşan ve filmde evli bir çifti oynayan 44 yaşındaki DiCaprio, “İlk filmimizde yüzüme 3 kez bardak attığı bir sahnemiz vardı. O gün oyunculuk yeteneğiyle aklımı başımdan almıştı” dedi.