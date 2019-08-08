Leonardo DiCaprio ‘Margot Robbie aklımı başımdan aldı’ dedi

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time) filmi ile ilgili verdiği bir röportajda, başrolü paylaştığı oyuncu Margot Robbie ile ilgili bir itirafta bulundu…

2013’te gösterime giren Para Avcısı filminde de 28 yaşındaki Margot Robbie ile başrolü paylaşan ve filmde evli bir çifti oynayan 44 yaşındaki DiCaprio, “İlk filmimizde yüzüme 3 kez bardak attığı bir sahnemiz vardı. O gün oyunculuk yeteneğiyle aklımı başımdan almıştı” dedi.

