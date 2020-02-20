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Lerzan Mutlu: Allahtan aklınıza şifa istiyorum
Lerzan Mutlu: Allahtan aklınıza şifa istiyorum
Şimdilerde 'Kaç Kadeh Kırıldı' adlı şarkı ile gündemde olan Lerzan Mutlu, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Magazin 20 Şubat 2020 - 08:30

Sosyal medya hesabını takipçileriyle daha yakından iletişim kurmak adına kullanan ve kısa aralıklarla yaptığı soru cevaplarla hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Mutlu, Instagram hesabı üzerinden bir soru cevap etkinliği gerçekleştirdi.

Hakkında merak edilen sorulara içtenlikle yanıt veren Lerzan Mutlu, bunlar arasında kendisine yöneltilen iki evlilik ve bir de ‘Senden çocuk istiyorum’ şeklindeki tekliflere de yorumda bulundu. Özellikle hayranlarından gelen bu tarz tekliflere mesafeli yaklaşan Mutlu: “Allahtan aklınıza şifa istiyorum” yanıtını verdi.

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Son güncelleme: 08:31 - 20.02.2020
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