Lerzan Mutlu: Beynin içinde organ yerine…

Ev karantinası günlerinde yaptığı paylaşımlarla takipçilerini zaman zaman geriye götüren ve onları gülümsetmeyi başaran Lerzan Mutlu, bu defa da bir soru cevap etkinliği ile takipçileriyle buluştu.

Kendisine yöneltilen sorular arasından seçtiklerini Instagram sayfasına taşıyan Mutlu, aynı zamanda rahatsız edici yorumları ve soruları da sayfasına taşıdı ve onları ifşa etmekten geri durmadı.

Bir takipçisinden kendisine gelen “Erik gibisin kütür kütür maşallah! Hangi mevsimde daha tatlısın?” sorusunu da Instagram sayfasına taşıyan Mutlu bu rahatsız edici soruya: “Tövbe yarabbim! Beynin içinde organ yerine su torbası var sanırım, soruya bak” yanıtını verdi.