Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu nereli ve kaç yaşında?

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndaki eğitimini yarım bırakarak sahne ve televizyon çalışmalarına ağırlık veren Lerzan Mutlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Lerzan Mutlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

LERZAN MUTLU KİMDİR?

Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musukisi Devlet Konservatuarı'nı kazanan Mutlu, öğrenimini yarıda bırakarak sahne ve televizyon çalışmalarına başlamıştır.

2001 yılında ilk albümünü ‘' Karabüyü ‘' çıkardı. 2004 yılında ise o döneme damga vuran ‘'Yar Dediğin Arar‘' albümünü piyasaya süren Lerzan Mutlu, Kova burcudur.

Albümleri:

Karabüyü (2001)

Yar Dediğin Arar (2004)

Tam İsabet (2006)

Zirve (2009)

EP’leri:

Aşk Acısı (2018)

Single’ları:

Kibrit (2011)

Oyuncu (2013)

Kahraman (2014)

Bizde Böyle (2014)

Klipleri:

“Karabüyü”

“Benden Giden Bana Döner”

“Hançer”

“Yar Dediğin Arar”

“Aşk Dediğin Yürek İster”

“Sızım Sızım”

“Bir Numara”

“Kibrit”

“Oyuncu”

“Bir An Bile Düşünmedim”

“Kahraman”

“Beni Benden Alırsan”

“Farzet”

“Bir Alo De”

“Kaç Kadeh Kırıldı”

Lerzan Mutlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2006 – Kördüğüm (TV Dizisi)

2006 – Felek Ne Demek? (TV Dizisi)

2005 – Asla Unutma (TV Dizisi)

2004 – Cennet Mahallesi (Konuk Oyuncu )(TV Dizisi)

2001 – Tuzu Kurular (TV Dizisi)