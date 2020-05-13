Lerzan Mutlu: Kurallara saygı duyarım ama uymam

Ev karantinası günlerinde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Lerzan Mutlu, eski dönemlere ait paylaşımlarıyla takipçilerinin enerjilerini yüksek tutmaya çalışıyor.

Renkli ve eğlenceli kişiliğini yaptığı sosyal medya paylaşımlarında gözler önüne seren Mutlu, yaptığı son paylaşımda gündelik hayatında kurallara pek de uymayan bir insan olduğunu söyledi.

Mutlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Şirazesi kayık olmayan günlerden, İstanbul Teknik Üniversitesi önü bizim okulda devam mecburiyeti vardı ama ben hiç uymazdım. Kurallara saygı duyarım ama uymam! ‘Coronaya sıkıyosa uyma’ dediğinizi duyuyorum buna gönüllü uydum. Okulun binasını ve anıları işaret ederken”