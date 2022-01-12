Lerzan Mutlu’dan Demet Akalın’a ağır sözler

Önceki gün yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve eski modacısı Gülşah Saraçoğlu'nun 'gizli aşk' yaşadıkları iddialarıyla ilgili konuşan Demet Akalın'a Lerzan Mutlu'dan tepki. geldi.

Sozcu.com.tr

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Demet Akalın, geçen günlerde şarkıcı arkadaşı Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu’nun gizli aşk iddiasıyla ilgili konuşmuş, “Tarafları uyarmıştım” demişti.

Bunun üzerine Saraçoğlu, Akalın’a dava açacağını söylemişti.

“NE İÇİN DAVA AÇACAK!”

Önceki gün de Nişantaşı’nda görüntülenen Demet Akalın konuyla ilgili”Ne için mahkemeye verileceğim? ‘Ailesi olan insan biraz daha dikkat etmeli’ dedim. Bunun nesi kötü. Yoksa bana dost, her zaman dost. Aleyna’ya laf söylediğim zaman bile insanlar yanlış anlıyor. Ama gerçekten çok ufak yaşı. O kabul etmiyordur ama bir abla olarak onu da uyarıyorum. Biz bu yollardan geçtik” dedi.

“SANA KALDI HERKESİ UYARMAK!”

Akalın’ın bu sözleri Lerzan Mutlu’yu sinirlendirdi. Mutlu, sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı:

“Sana kaldı herkesi uyarmak! Sen insanların asla iyiliğini falan istemiyorsun! O anda işine nasıl gelirse! Gündemde nasıl kalırsan o taraftasın! Tek yaptığın insanların arasını bozmak! Ya ben de senin yaptığın gibi dedikodusunu yaptığın insanları uyarırsam etrafında dostun kalmaz! Hayır, böyle konuşuyorsun bilmesem inanacağım. Ulan söylemediğim şeyi söylemiş gibi insanlara söyleyip beni küstürdün. ‘İyiyim’ diye takılma senin gerçeğini bilene komik oluyor.”

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre; Gülşah Saraçoğlu, arkadaşlarıyla Deha Bilimlier’i dinlemeye gitmişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Bilimlier, Saraçoğlu’nu sahneye davet etmiş ve ikili, birlikte şarkı söylemişti. Program sonunda mekanı ayrı ayrı terk eden çiftin, Gülşah Saraçoğlu’nun evinde buluştuğu ve geceyi birlikte geçirdiği iddia edilmişti. Çıkan iddiaların ardından Deha Bilimlier’in avukat eşi Aslı Bilimlier’in evi terk ettiği ileri sürülmüştü.

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