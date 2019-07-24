Lerzan Mutlu’dan ‘Selülit yok’ videosu
Kış boyunca yoğun bir koşturma içerisinde olan Lerzan Mutlu, yazın gelmesiyle kendisini tatil mekanına attı. Buradan çekilmiş karelerini instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Mutlu çok sayıda beğeni almış, Seda Sayan ve Demet Akalın’dan övgü dolu yorumlar gelmişti.
SELÜLİT YOK VİDEOSU
Lerzan Mutlu, bu defa selüliti olmadığını gösteren paylaşımlarda bulundu.
Üzerinde derin yırtmaçlı yeşil kıyafetiyle birden fazla video paylaşan Mutlu, görüntülerin üzerine ‘No selülit’ yazarken sürekli olarak bacaklarını göstermeye çalışması dikkat çekti.