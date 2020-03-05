Levent Can kimdir? Levent Can’ın oynadığı filmler ve diziler…
Birçok film ve dizide rol alan, yardımcı rollerin aranan yüzlerinden biri olan Levent Can, 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aile Bağları dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan oyuncu; son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Fehmi Kuzuzade karakterini canlandırmıştır.
LEVENT CAN’IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Ask Tesadüfleri Sever 2- Yorgo
Hürkuş: Göklerdeki Kahraman- Kemal Albay
İçerde-Haluk
İçimdeki Fırtına-Selim Kara
Kurtar Vadisi:Pusu-Fehmi
Umutsuz Ev Kadınları – Altay
Son – Cevdet Korukan
Senin Hikayen – Kemal
Ezel – Kaya