Levent Can sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
Yer aldığı önemli projeler ile adını duyuran usta oyuncu Levent Can geçirdiği kalp krizi sonrası bugün yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Sevenlerini korkutan Can, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
‘ENDİŞELENECEK DURUM ORTADAN KALKTI’
Can, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hepinizi meraklandırmış, üzmüşüm inanın böyle olsun istemezdim, ama laf aramızda ben de çok korkmuştum. Şimdi şükür iyiyim, endişelenecek durum ortadan kalktı, arayan, soran, merak eden herkese teşekkür ederim”