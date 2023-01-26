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Levent Güner hayatını kaybetti

'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Bedir' karakteri ile hafızalara kazınan Levent Güner geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 13:51 - 26 Ocak 2023 Güncellenme:
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Levent Güner hayatını kaybetti

58 yaşındaki oyuncu Levent Güner, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.,

‘Kurtlar Vadisi’ dizisinde ‘Bedir’ karakteriyle adını Türkiye’ye duyuran Güner, aynı zamanda şarkıcılık yapıyordu.

Eski Bir Sevda adında bir albümü  bulunan Levent Güner, Mem û Zîn, Böcek, Aylaklar, Dudaktan Kalbe,Amok Koşucusu, Acayip Hikayeler, Reaksiyon, Kaybolan Yıllar, Bu Sevda Bitmez ve Pilli Bebek adlı dizilerde rol aldı.

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Bebek dizisi Kalp krizi
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