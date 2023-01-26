Levent Güner hayatını kaybetti
'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Bedir' karakteri ile hafızalara kazınan Levent Güner geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
58 yaşındaki oyuncu Levent Güner, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.,
‘Kurtlar Vadisi’ dizisinde ‘Bedir’ karakteriyle adını Türkiye’ye duyuran Güner, aynı zamanda şarkıcılık yapıyordu.
Eski Bir Sevda adında bir albümü bulunan Levent Güner, Mem û Zîn, Böcek, Aylaklar, Dudaktan Kalbe,Amok Koşucusu, Acayip Hikayeler, Reaksiyon, Kaybolan Yıllar, Bu Sevda Bitmez ve Pilli Bebek adlı dizilerde rol aldı.