Levent İnanır ve eski eşi Neslihan Acar, magazinseverlerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki Levent İnanır kimdir? Eski eşi Neslihan Acar kimdir? İşte sayısız dizide ve filmde rol alan Levent İnanır ve eski eşi Neslihan Acar ile ilgili tüm merak edilenler...

Levent İnanır kimdir? Eski eşi Neslihan Acar kimdir? soruları araştırma konusu oldu. Levent İnanır, 1962 yılında Ordu ilinin Fatsa ilçesinde doğmuştur. Neslihan Acar ise 4 yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak rol almıştır. İşte Levent inanır ve eski eşi Neslihan Acar’ın bilinmeyenleri…

LEVENT İNANIR KİMDİR?

Levent İnanır, 1962 yılında Ordu ilinin Fatsa ilçesinde doğmuştur. Sinema oyuncusu Kadir İnanır dayısıdır. Rahmetli teknik direktör Erdoğan Arıca abisi ve şarkıcı Soner Arıca kardeşidir. Küçük yaşta babasını kaybeden Levent İnanır’ın annesi 7 çocuğuyla yapayalnız kalmış. Bu dönemde Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır’ın da desteği ile okuluna devam etmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesinden mezun oldu.

1973 yılında “Çocuk Yıldız” olarak sinemaya başlayan Levent İnanır, Sürü filmiyle adını duyurdu. TRT için çocuk filmleri çekti. Sinema filmi ve Televizyon dizilerinde çeşitli roller aldı.

Levent İnanır, 1995 yılında sinema oyuncusu Neslihan Acar ile evlendi. Bir kız çocuğu vardır.

2013 yılında senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı “Karayel Poyraz” adlı sinema filminin başrollerinde Emre Gülcan, Buket Gümüş, Birtan Sinan, Hikmet Karagöz, Yüksel Arıcı rol almıştır.

7 Eylül 2015 tarihinde Atv’de başlayan ve başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır’ın yer aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ozan Akbaba, Müjde Uzman, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer ile birlikte oynamak için Aralık 2015 tarihinde Vanlı bir aşiret ağasını canlandırmak için diziye dahil oldu.

NESLİHAN ACAR KİMDİR?

4 Yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak rol alan sanatçı, henüz 12 yaşındayken sinemada yerini alarak, Bekçi Murtaza adlı filmle kamera karşısına geçerek oyuncu oldu. Neslihan Acar, 4 yıl aranın ardından 16 yaşında tekrar sinemaya dönerek birçok filmde rol aldı. Birkaç filmde başrol oynadı. Çasod üyesidir. Ortaokul mezunu olan Neslihan Acar, 1995 yılında Levent İnanır ile evlenip 1 yıl sonra ayrılmışlardır. Bir çocuk annesidir.