Levent Kırca’yı özlemle anıyoruz

Sinema ve tiyatro dünyasının usta ismi Levent Kırca, ölümünün 6. yılında anılıyor. Kırca, son mektubunda "Dik durun... Adil olun, sabırlı olun. Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle. Atatürk'le kalın, cumhuriyetle kalın, hoşça kalın" sözleriyle bizlere veda etmişti.

Sozcu.com.tr

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‘Olacak O Kadar’ isimli televizyon programıyla bir döneme damgasını vuran komedyen Levent Kırca’nın vefatının üzerinden 6 yıl geçti.

LEVENT KIRCA’NIN HAYAT HİKAYESİ

Kırca, sahneye ilk kez 1965’te Cüneyt Gökçer’in öğrencisi olarak Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çıkarken, 1966’da ‘Buzlar Çözülmeden’ oyununda sahne aldı. Hemen ardından Orhan Erçin Tiyatrosu’nda tuluat ve ortaoyunu oynayan Kırca, Vasıf Öngören sayesinde epik tiyatroyla tanıştı ve ‘Adam Adamdır’, ‘Asiye Nasıl Kurtulur?’, ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ oyunlarında rol aldı. Kırca, Orhan Erçin Tiyatrosu, Maltepe Komedi Tiyatrosu, Ankara Birlik Sahnesi ve Halk Oyuncuları’nda sahne alırken, 1968’de TRT’nin kurulmasıyla televizyona geçiş yaptı.

1978’DE SİNEMAYA ADIM ATTI

‘Oyun Treni’ programıyla şöhreti tadan Kırca, ‘Siz Olsaydınız ne Yapardınız?’, ‘Bu Oyun Nasıl Oynanmalı’ ve ‘Sağlık Olsun’ isimli programları yaptı. Sinemaya ilk adımını 1978’de ‘Taşı Toprağı Altın Şehir’ filmiyle atan oyuncu, ‘Ne Olacak Şimdi’, ‘Mavi Muammer’, ‘Ölürsün Gülmekten’ ve ‘Son’un da arasında bulunduğu yapımlarda oynadı.

Kırca, 1988’de TRT’de başladığı ‘Olacak O Kadar’ı özel televizyonlarda 21 yıl sürdürürken, ‘3 Baba Hasan’ ve ‘Ateşin Düştüğü Yer’ gibi müzikallere de imza attı. ‘Olacak O Kadar’da ‘Küçük Hüsamettin’, ‘Cevat Kelle’ ve ‘Bestami' gibi tiplemeleriyle daha çok tanınan Kırca, Arkadaş Kabare Tiyatrosu'nu ve ardından Levent Kırca Tiyatrosu’nu kurdu.

Nur Diner ile 1975’te evlenip 10 yıl sonra boşanan Kırca, 1985’te evlenip 15 yıl sonra boşandığı Oya Başar ile 2001’de tekrar evlenip 2005’te son kez boşandı.

Evliliklerinden Oğulcan, Özdeş, Umut ve Ayşe isimli 4 çocuğu olan Kırca, senaryo çalışmalarının yanı sıra yönetmenlik denemeleri yaptı.

DSP’den 29 Mart 2009’da Üsküdar Belediye Başkanlığı için aday olan Kırca, Aydınlık gazetesinde yazarlık, Vatan Partisi’nde merkez yürütme kurulu üyeliği yaptı.

65 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Kırca’ya 2015’te karaciğer kanseri teşhisi koyuldu.12 Ekim 2015’te 65 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenazesi, bir gün sonra Levent Camisi’nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

SON MEKTUP

Levent Kırca ölümünden iki gün önce ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ aldığı törene hastaneden yazıp gönderdiği mektupta duygusal mesajlara yer vermişti.

İstanbul'da devam eden tedavisi nedeniyle törene katılamayan Levent Kırca’nın yerine oğlu Oğulcan Kırca, babasının tören için yazdığı mektubu okumuştu.

İşte o mektup:

* 1974’te TRT ile girdim hayatınıza. O günden bu yana bayağı bir zamanınızı aldım. 41 yıl… Teşekkür ederim size, anılarınızda bana yer açtığınız için. İki kardeş bir çorap yüzünden kavga edebilirler. Ama komşunun çocuğu sorun çıkardığında iki kardeş birlik olur. Hacısı, ateisti takımı gol attığında sarılır, ağlarlar. Düşman ülke sana savaş açtığında ülke birlik olur…

* Toprağım dediğin adamın her işine koşarsın. Memlekette yüzünü bile görmek istemediğin, başka şehirde canın, memleketlin olur. Toprak aynı toprak, biraz tozlu, biraz killi. Su aynı su, biraz berrak, biraz kireçli. İnsan olarak birbirimizi sahiplenmek, birleşebilmek için uzaylıların dünyayı istila etmesi mi gerekir?

* Güzellikler paylaştıkça değerlenir, kötülükler çoğaldıkça kanıksanır. Güzel şeyler paylaşabildiysek sizinle, ne mutlu bana.

* Dik durun… Adil olun, sabırlı olun, enerjinizin sirayet etmesine müsaade edin.

* Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle. Atatürk’le kalın, cumhuriyetle kalın, hoşça kalın.