Levent Özdilek’in büyük mutluluğu: Prensesim artık Boğaziçili
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından oyuncu Levent Özdilek de kızı Naz'ın Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Oyuncu Levent Özdilek’in kızı Naz üniversiteyi kazandı.
66 yaşındaki Özdilek, mutlu haberi Instgaram hesabından takipçileriyle paylaştı.
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bir paylaşım yapan Levent Özdilek, kızıyla çekilen fotoğrafını “Prensesim artık Boğaziçili” notuyla yayınladı.
Usta oyuncunun gönderisine binlerce beğeni ve tebrik yorumu yağdı.