HAYAT
Hayat Haberleri - Magazin

Levent Özdilek’in büyük mutluluğu: Prensesim artık Boğaziçili

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından oyuncu Levent Özdilek de kızı Naz'ın Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yayınlanma: 16:45 - 01 Eylül 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Levent Özdilek’in büyük mutluluğu: Prensesim artık Boğaziçili

Oyuncu Levent Özdilek’in kızı Naz üniversiteyi kazandı.

66 yaşındaki Özdilek, mutlu haberi Instgaram hesabından takipçileriyle paylaştı.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bir paylaşım yapan Levent Özdilek, kızıyla çekilen fotoğrafını “Prensesim artık Boğaziçili” notuyla yayınladı.

Usta oyuncunun gönderisine binlerce beğeni ve tebrik yorumu yağdı.

Corona'ya yakalanan Serdar Ortaç'ın konseri iptal edildi İlginizi Çekebilir Corona'ya yakalanan Serdar Ortaç'ın konseri iptal edildi Murat Özdemir skandalında yeni gelişme! İlginizi Çekebilir Murat Özdemir skandalında yeni gelişme! Mazhar Alanson'dan Ferhan Şensoy itirafı İlginizi Çekebilir Mazhar Alanson'dan Ferhan Şensoy itirafı
bodrum Boğaziçi Üniversitesi Bolu canlı Corona Ferhan Şensoy Haber oyuncu rüşvet Sanat Serdar Ortaç sosyal medya YKS