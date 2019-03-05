Levent Ülgen kimdir? Levent Ülgen nereli ve kaç yaşında?

Levent Ülgen Kuzgun dizisindeki canlandırdığı Rıfat karakteri ile büyük beğeni topluyor. Ülgen'i komedi yapımlarından görmeye alışkın olanlar onu yeni karakteri ile hiç yadırgamadı. Peki Levent Ülgen kimdir?Levent Ülgen, 1962 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Kurşun Adres Sormaz isimli sinema filmi ile geçen Levent Ülgen hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde Rıfat karakterini canlandıran Levent Ülgen hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Levent Ülgen kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

LEVENT ÜLGEN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Levent Ülgen, 8 Ağustos 1962 yılında Konya Cihanbeyli'de dünyaya gelmiştir. Ankara İnönü Lisesini bitirdikten sonra ODTÜ Fizik Bölümü'nü ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Tiyatroya Erkan Yücel’in Ankara Halk Tiyatrosu’nda başladı. Atçalı Kel Memet oyununda figüranlıkla başlayan tiyatro yaşantısına hem çocuklar hem de büyükler için sergilenen çeşitli oyunlarda çok farklı rollerle devam etti.

Erkan Yücel’in ölümünün ardından pek çok sanatçı gibi Ankara Halk Tiyatrosu’ndan koparak Rutkay Aziz yönetimindeki Ankara Sanat Tiyatrosu’na katıldı. Bu tiyatroda çeşitli oyunlarda sahne alırken, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim görme hakkını kazandı. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde yüksek lisansını tamamladı.

2002’de yayınlanmaya başlayan En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisindeki ‘üçkağıtçı hayırsız damat Kadir’ rolüyle tanındı.

Kurşun Adres Sormaz, Mavi Sürgün, Gelincik Tarlası, Kurtuluş, 80. Adım, Yılan Hikayesi, Köstebek Cüneyt, Tutku Çemberi, Bizim Evin Halleri, En Son Babalar Duyar, Keje, Havada Bulut, Çocuklar Duymasın, Yuvadan Bir Kuş Uçtu, Gelin, Hayat Apartmanı, Mahşer-Nabucco’nun Zehri, Görgüsüzler, Akasya Durağı, Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım, Hayatın Tuzu, Nene Hatun, Devrimden Sonra, Bizim Okul, Arka Sokaklar, Salih Kuşu, İnadına Yaşamak, Bizum Hoca gibi yapımlarda yer alan Levent Ülgen şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde Rıfat karakterine hayat vermektedir. Levent Ülgen, 1.81 metre boyunda, 78 kilo ve Aslan burcudur.

Levent Ülgen'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzgun (Rıfat) (TV Dizisi)

2019 – Çiçero (Numan) (Sinema Filmi)

2018 – Kocaman Ailem (Hulusi) (TV Dizisi)

2017 – Her Şey Mümkün (İlyas) (Sinema Filmi)

2017 – Hayati ve Diğerleri (Danyal) (TV Dizisi)

2017 – Aşk ve Gurur (Ahmet) (TV Dizisi)

2016 – Kızkaçıran (Şakir) (Sinema Filmi)

2016 – Bir Şey Değilim (Sinema Filmi)

2015 – Niyazi Gül Dört Nala (Rıza) (Sinema Filmi)

2015 – Terkedilmiş (Zengin) (Sinema Filmi)

2015-2016 – Kiralık Aşk (Necmi) (TV Dizisi)

2015 – Kasap Havası (Ahmet'in Dayısı) (Sinema Filmi)

2014 – Yengen Ve Şengen (Ahmet) (Sinema Filmi)

2014 – Roman Havası (Haydar) (TV Dizisi)

2014 – Mihrap Yerinde (Ahmet) (TV Dizisi)

2014 – Bizum Hoca (Kemal) (Sinema Filmi)

2013 – İnadına Yaşamak (Kıbrıslı) (TV Dizisi)

2013 – Salih Kuşu (Bahtiyar, Salih Bey ) (TV Dizisi)

2013 – Bizim Okul (Ziya) (TV Dizisi)

2012 – Süpertürk (İsmail) (Sinema Filmi)

2011 – Devrimden Sonra (Sosyalist Polis) (Sinema Filmi)

2010 – Nene Hatun (Yavuz Hoca) (Sinema Filmi)

2010 – Kukuriku – Kadın Krallığı (Kaldıray) (Sinema Filmi)

2009 – Türkler Çıldırmış Olmalı – Afrika (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2009 – Hayatın Tuzu (Şehsuvar) (Sinema Filmi)

2008 – Görgüsüzler (Vakkas) (TV Dizisi)

2008 – 2011 – Akasya Durağı (Sinan Kaya) (TV Dizisi)

2008 – Arka Sokaklar 3. Sezon (Şevket) (TV Dizisi)

2007 – Mahşer (TV Dizisi)

2007 – Hayat Apartmanı (Sadık) (TV Dizisi)

2007 – Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Tuncer) (Sinema Filmi)

2003 – Yuvadan Bir Kuş Uçtu (İbrahim) (TV Dizisi)

2003 – Gelin (Veyis) (TV Dizisi)

2002 – Çocuklar Duymasın (Behçet) (TV Dizisi)

2002 – Keje (Otobüs Şoförü) (TV Dizisi)

2002 – Havada Bulut (Kabzımal Bayram) (TV Dizisi)

2002 – En Son Babalar Duyar (Hallederiz Kadir) (TV Dizisi)

2000 – Tutku Çemberi (TV Dizisi)

2000 – Bizim Evin Halleri (Nusret) (TV Dizisi)

1999 – 2001 – Yılan Hikayesi (Mürekkep Kadir ) (TV Dizisi)

1999 – Köstebek (2) (Cüneyt Verel) (TV Dizisi)

1996 – Kurtuluş (Albay Kenan Bey) (TV Dizisi)

1996 – 80. Adım (Korkut Laçin) (Sinema Filmi)

1993 – Mavi Sürgün (Cevat’ı Bodruma götüren Jandarma Eri ) (Sinema Filmi)

1993 – Gelincik Tarlası (Sinema Filmi)

1992 – Kurşun Adres Sormaz (Velo) (Sinema Filmi)