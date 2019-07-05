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Levent Yüksel Harbiye’de
Levent Yüksel Harbiye’de
Levent Yüksel, önceki akşam Harbiye'de sevenleriyle buluştu. Harbiye'yi dolduran binlerce kişi Levent Yüksel’in her şarkısını adeta bir marş gibi hep bir ağızdan söyledi.
Magazin 5 Temmuz 2019 - 10:45

Harbiye'deki her konserinde sahne enerjisiyle büyük beğeni toplayan Levent Yüksel, yine geleneği bozmadı. ‘Ya Sonra' şarkısı ile konserine başlayan başarılı sanatçı, ‘Ayrılmam', ‘Kadınım', ‘Medcezir', ‘Tuana', ‘Karaağaç', ‘Bi Daha', ‘Zalim' gibi klasiklerinin yanı sıra üç yıl önce çıkardığı arabesk albümü ‘Hayatıma Dokunan Şarkılar' dan seçtiği ‘Mutlu Ol Yeter', ‘Kaderimin Oyunu', ‘Yalnızım Dostlarım' şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Levent Yüksel, yaklaşık üç saat kaldığı sahnede bir an olsun düşmeyen temposuyla sahnede adeta devleşti. Dinleyicilerin konser boyunca her şarkısına hep bir ağızdan eşlik ettiği Levent Yüksel, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.