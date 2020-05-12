Levent Yüksel kimdir? Levent Yüksel nereli ve kaç yaşında?

Levent Yüksel, 1964 doğumludur. Sezen Aksu’nun yetiştirdiği en iyi yorumculardan ve Türkiye’nin en iyi bas gitaristlerinden biri olan Levent Yüksel hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Levent Yüksel nereli ve kaç yaşında?

Özellikle Med-Cezir albümü Türk Popu’nun en iyi albümlerinden biri olarak kabul edilen Levent Yüksel hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Levent Yüksel kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, albümleri…

LEVENT YÜKSEL KİMDİR?

Levent Yüksel, 21 Ekim 1964 tarihinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Antalya’da tamamlamıştır. Antalya Lisesi’nden mezun olduktan sonra yeni adı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olan Belediye Konservatuvarı’nın Kontrbas Bölümü'nden mezun olmuştur. Konservatuvarda eğitim gördüğü yıllarda birçok gece kulübünde bas gitar çaldı ve birçok sanatçıya eşlik etti. Askerlikten sonra bir gece kulübü orkestrasında Fatih Erkoç ve 1990’la 1996 arasında evli olduğu Sertab Erener’le birlikte 2 sene çalıştı.

1993 yılında ilk albümü olan Med-Cezir'i çıkardı. Bu albümle adını duyuran Yüksel, 2 yıl sonra “Levent Yüksel’in 2. CD’si” albümüyle ününü pekiştirdi. 1997 yılında çıkardığı Bi Daha single’ı o yılın en çok satan şarkıcısı oldu. Ancak ertesi yıl çıkardığı Adı Menekşe albümü beklenen ilgiyi görmedi.

3 yıl ara verdiği albüm çalışmalarına Aşkla albümüyle geri döndü. 2004 yılında çıkardığı Uslanmadım albümüyle eski günlere dönüş sinyalleri verdi ve bu albümde okuduğu Orhan Gencebay’ın Yarabbim şarkısı büyük ilgi gördü. Kadın sanatçıların seslendirmiş olduğu eski şarkıları yorumladığı 2006 yapımı Kadın Şarkıları albümü büyük beğeni topladı.

Albümleri:

1993 – Med-Cezir

1996 – Levent Yüksel'in 2. CD'si

1997 – Bi Daha (single)

1998 – Adı Menekşe

2001 – Aşkla

2004 – Uslanmadım

2006 – Kadın Şarkıları

2008 – Sıfır Km (Sık Km adlı grubuyla birlikte)

2012 – Topyekün