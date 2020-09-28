Levent Yüksel ve eşi Özlem Öztürk’ten aşk pozları

Şarkıcı Levent Yüksel, uzun süredir birlikte olduğu Özlem Öztürk ile üç ay önce sade bir törenle İzmir’de nikâh masasına oturmuştu.

Rize’de tatil yapan çift, birlikte yer aldıkları kareleri Instagram hesabından yayınladı.

Çiftin aşk dolu gönderilerine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Özlem Öztürk, geçen günlerde çıkan haberlerde yaşının yanlış yazılmasına sitem etmiş, “Birtakım magazin sayfaları yaşımı ’33’ olarak değerlendirmiş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ancak gerçek yaşım 40. Kadına yaşı sorulmaz ama bunu da zorla söylettiniz!” demişti.