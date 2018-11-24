Leyla Bilginel: Bütün organlarımda deformasyon oldu

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Tayland'a dönmeyi düşünmediğini belirten oyuncu; “Eskiden 500 dolarla gidiyordum geliyordum. Şimdi o parayla bir gün geçiremezsiniz orada” deyip ölümden dönmesiyle alakalı olarak da “Nasıl soktu bilmiyorum ama hala sineklerle yaşıyorum antipati beslemedim. Bağışıklık sistemim kuvvetli olduğu için kurtuldum” dedi. Öte yandan Bilginel, akciğerlerini temizleteceğini de şöyle anlattı; ”Bütün organlarımda deformasyon oldu onları temizleteceğim. Akciğer yeni bir teknolojiyle temizleniyor. Soba bacası temizler gibi…”