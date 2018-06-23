Leyla Bilginel kimdir? Kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte Bilginel hakkında merak edilenler…

Leyla Bilginel kimdir? Kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte Bilginel hakkında merak edilenler…

Hayatını yurt dışında sürdüren Leyla Bilginel kimdir? Kaç yaşında ve nerede doğdu? Dang Humması hastalığıyla başetmeye çalışan oyuncunun özgeçmişi ve hayat hikayesi merak ediliyor. İşte Bilginel hakkında az bilinenler...

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Leyla Bilginel kimdir? Kaç yaşında ve nerede doğdu? soruları bugünlerde daha çok merak ediliyor. Dang Humması hastalığı ile mücadele eden oyuncu hakkında merak ettikleriniz haberimizde…

LEYLA BİLGİNEL KİMDİR?

Aynalı Tahir, Kördüğüm ve Nisan Yağmuru gibi dizilerle tanınan Leyla Bilginel, 21 Aralık 1977 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan oyuncu, lisans eğitimini Ankara Hacettepe Üniversitesi işletme bölümünde tamamladı. Mezun olduğu alandan bambaşka bir alana yönelen Leyla Bilginel, kariyer hayatına ilk kez haber sunucusu olarak başladı. İki yıl boyunca haber sunuculuğunu sürdürdü.

Devlet tiyatrolarında oyunculuk alanında eğitim alan Leyla Bilginel, sonrasında katalog çekimlerinde boy gösterdi. Oyunculuk hayatı boyunca pek çok dizi projesinin kadrosunda yer aldı. 2007 yılında Amerika’daki bir sperm bankasında geçirdiği küçük operasyon sonucu hamile kaldı. Birkaç yıl önce Kayra ismini verdiği oğluyla Phuket' yerleşen Leyla Bilginel, 2017 yılında Sendeki Ben kitabını çıkardı.