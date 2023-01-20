Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

Geçen sene Almanya'da Ceyhun Ergin ile evlenen Leyla Lydia Tuğutlu, bir erkek bebeği dünyaya getirdi.

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2008 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Leyla Lydia Tuğutlu, meslektaşı Ceyhun Ergin ile Haziran 2022’de sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu

Eylül ayında da sosyal medya hesabından hamileliğini duyuran Tuğutlu, anne oldu.

Sağlıklı bir şekilde doğum yapan Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yöntemini tercih etti. Anne olmanın sevincini yaşayan güzel oyuncu, oğluna ‘Evren Deniz’ adını verdi.

“BEN DE BEBEĞİM DE ÇOK SAĞLIKLIYIZ”

Yaşadığı mutluluğu paylaşan Tuğutlu, “Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor” dedi.