Leyla Tanlar ile Burak Dakak’tan evlilik yolunda ilk adım
'Güzel Günler' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Leyla Tanlar ile Burak Dakak dün akşam nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Tanlar, mutlu gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
‘Güzel Günler’ dizisinin setinde tanışan Leyla Tanlar ile Burak Dakak’ın arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü.
Aşkları tam gaz devam eden çift dün akşam sade bir törenle nişanlandı.
Leyla Tanlar, törende çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.
Törene çiftin yakın arkadaşları olan Mert Yazıcıoğlu ve Can Atak da katıldı.