Leyla ve Eylül’ün ardından Emre Altuğ’dan yetkililere çağrı

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Manken Çağla Şıkel’le yaptığı evlilikten olan çocukları Uzay ve Kuzey’in üzerine titreyen ve her fırsatta onlarla geçirdiği keyifli vakitleri sosyal medya hesabından paylaşan Emre Altuğ, kısa aralıklarla gelen ve Türkiye’yi yasa boğan acı haberler sonrasında adeta ebeveynlerin sesi oldu ve yetkililere bir çağrıda bulundu. Ailelerin çocuklarını sokağa gönderirken kendilerini daha rahat hissetmeleri adına bir öneride bulunan Altuğ, devlet yetkililerinin çocuk parklarına kamera koymalarını isteyen bir paylaşımı hesabına taşıyarak ‘Kesinlikle’ notunu düştü.



