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Lezzet dolu fırında balık tarifi: Fırında balık nasıl yapılır? İşte malzemeler…
Lezzet dolu fırında balık tarifi: Fırında balık nasıl yapılır? İşte malzemeler…
Fırında balık, kokusunun az olması ve lezzetinin de üst seviyelerde olması sebebiyle tercih edilen bir tarif. Fırında balık yapmak isteyen birçok kişi bu konunun püf noktalarını araştırıyor. İşte “Fırında balık nasıl yapılır?” sorusunun cevabı ve fırında balık tarifi…
Magazin 21 Haziran 2020 - 13:28

Balık sağlığa katkısıyla dikkat çeken yiyeceklerden. Fırında yapıldığı takdirde lezzetini çok daha muhafaza eden balık nasıl yapılır? İşte fırında balık tarifi ve gerekli malzemeler…

FIRINDA BALIK TARİFİ VE MALZEMELER

10 adet istediğiniz bir balık çeşidi.

Sosu İçin:

1 su bardağı zeytinyağı,
1 tatlı kaşığı karabiber,
1 tatlı kaşığı pul biber,
2 tatlı kaşığı tuz,
1 çay kaşığı nane,
1 çay kaşığı kekik,
Balıkların içine koymaya yetecek kadar defne yaprağı (1 er adet),
2 adet limonun suyu,
1 tatlı kaşığı sarımsak çeşni ya da 3 diş sarımsak rendesi.

Garnitürü İçin:

3 adet büyük boy domates veya 8-10 adet chery domates,
5-6 adet yeşil biber,
2 adet orta boy soğan.

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