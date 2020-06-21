Lezzet dolu fırında balık tarifi: Fırında balık nasıl yapılır? İşte malzemeler…
Balık sağlığa katkısıyla dikkat çeken yiyeceklerden. Fırında yapıldığı takdirde lezzetini çok daha muhafaza eden balık nasıl yapılır? İşte fırında balık tarifi ve gerekli malzemeler…
FIRINDA BALIK TARİFİ VE MALZEMELER
10 adet istediğiniz bir balık çeşidi.
Sosu İçin:
1 su bardağı zeytinyağı,
1 tatlı kaşığı karabiber,
1 tatlı kaşığı pul biber,
2 tatlı kaşığı tuz,
1 çay kaşığı nane,
1 çay kaşığı kekik,
Balıkların içine koymaya yetecek kadar defne yaprağı (1 er adet),
2 adet limonun suyu,
1 tatlı kaşığı sarımsak çeşni ya da 3 diş sarımsak rendesi.
Garnitürü İçin:
3 adet büyük boy domates veya 8-10 adet chery domates,
5-6 adet yeşil biber,
2 adet orta boy soğan.