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Lezzet Düşkünleri iptal mi oldu? Lezzet Düşkünleri yeni bölüm ne zaman?
Lezzet Düşkünleri iptal mi oldu? Lezzet Düşkünleri yeni bölüm ne zaman?
Televizyonun sevilen yarışma programlarından Lezzet Düşkünleri, bugün ekranlarda olmadı. Yarışmanın sıkı takipçileri, ‘Lezzet Düşkünleri iptal mi oldu’ sorusunu internette aratmaya başladı. İşte Lezzet Düşkünleri hakkındaki son gelişmeler…
Magazin 29 Haziran 2020 - 14:47

İki kişilik 5 ekibin yarıştığı TV8'in sevilen yarışma programı Lezzet Düşkünleri, kanalın yayın akışında yer almadı. Ünlü isim Gabriele Sponza’nın sunduğu Lezzet Düşkünleri, bir süredir 10.00'da yayınlanıyordu. TV8'in yayın akışına göre aynı saatte Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlara geldi. Peki, Lezzet Düşkünleri yeni bölüm ne zaman?

LEZZET DÜŞKÜNLERİ İPTAL Mİ OLDU?

TV8, yayın akışında değişikliğe gitti. Kanalın bugün yayınlanan haftalık yayın akışında Lezzet Düşkünleri yarışmasının 4 Temmuz Cumartesi günü saat 08.00'de yayınlanacağı bilgisi var. Lezzet Düşkünleri yarışma programı ile ilgili kanal tarafından bir duyuru yapılması halinde siz değerli okuyucularımıza paylaşacağız.

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