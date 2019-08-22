Liam Hemsworth, Miley Cyrus’a boşanma davası açtı

Avustralyalı aktör Liam Hemsworth, ayrılık haberlerinden 11 gün sonra yedi aylık eşi Miley Cyrus'a boşanma davası açtı. Dosyasında Liam Hemsworth'ün öne sürdüğü gerekçelere de yer verildi.

29 yaşındaki Avustralyalı aktör Liam Hemsworth, ‘şiddetli geçimsizlik’ ve ‘aralarındaki uzlaşmaz farklılıklar’ gerekçesiyle, Miley Cyrus’tan boşanmak için Los Angeles mahkemesine dava açtı. 29 yaşındaki aktörün avukatlığını, Hollywood ünlülerinin boşanma avukatı olarak tanınan Laura Wesser üstlendi.

Boşanma haberinin çıkmasından bir gün önce Miley Cyrus, İtalya’da birlikte tatil yaptığı blog yazarı Kaitlynn Carter ile öpüşürken görüntülenmişti. Dedikodulara göre 26 yaşındaki Cyrus, Hollywood’ta bir mekanda bakışlara aldırmadan Kaitlynn Carter ile romantik dakikalar geçirdiklerini öne sürdü.

Cyrus’un İtalya’da çekilen fotoğraflarının basına yansımasından sonra Liam Hemsworth’ün psikolojik yıkım yaşadığı öne sürüldü.