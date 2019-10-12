Liam Hemsworth yeni ilişkilere hazır

Ağustos ayında sekiz aylık evliliklerini sonlandırdıklarını duyuran Cyrus ve Hemsworth çifti, yollarına devam ediyor. Ayrılık kararının ardından sessizliğini koruyan Hemsworth geçtiğimiz günlerde Dynasty dizisinin oyuncusu Maddison Brown ile görüntülendi.

Bir dargın bir barışık 2009 yılından beri devam eden ilişkilerini geçtiğimiz yıl Aralık ayında evlilikle taçlandıran Liam Hemsworth ve Miley Cyrus çifti 8 aylık evliliklerini Ağustos ayında bitirdiklerini bildirmişti. Cyrus tarafı ilişkilere hızlı bir giriş yaparken Hemsworth ise kabuğuna çekilme kararı almıştı.

Eski eşi Liam Hemsworth ise uzun bir süre sessizliğini korudu ve geçtiğimiz günlerdeki açıklamasına göre “yeni ilişkilere hazır” Ünlü oyuncu önceki gün ise New York sokaklarında yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Dynasty dizisinde Kirby Anders karakterini canlandıran 22 yaşındaki Maddison Brown ile el ele çekilmiş fotoğrafları basında yer aldı. Liam Hemsworth’e yakın bir kaynak, “Liam, Maddison’dan çok hoşlanıyor. İlişkileri henüz çok yeni ve Liam bu sefer ağırdan alıyor” dedi.

Ayrıldıklarını açıkladıktan hemen sonra Miley Cyrus, İtalya tatilinde blog yazarı Kaitlynn Carter ile öpüşürken görüntülenmiş, Hemsworth’ü aldattığı haberlerine ise şiddetle tepki göstermişti. İlişkinin ciddiyete binmesini istemediğini söyleyerek Carter’dan da ayrılan Cyrus, şimdilerde eski arkadaşı Cody Simpson ile ilişki yaşıyor.