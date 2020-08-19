Lider Şahin’den İrem Derici’ye jet yanıt…

Şarkıcı Lider Şahin, eski sevgilisi İrem Derici'nin "Benim sayemde röportaj veriyorsun" yorumuna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Şahin, "Sanatçı bir aileden gelmenin doğal bir getirisi olarak magazin dünyasına doğduğum için bu çalımlara şaşırmıyorum" ifadelerini kullandı.

Şahin, meslektaşı İrem Derici ile 2017’de aşk yaşamaya başlamış, ikili bir yıl sonra ayrılmıştı. Şahin, eski sevgilisi İrem Derici’inin “Benim sayemde röportaj veriyorsun” yorumuna sosyal medya hesabından cevap verdi.

“MAGAZİN DÜNYASINA DOĞDUĞUM İÇİN…”

Lider Şahin, şu ifadeleri kullandı:

*Sanatçı bir aileden gelmenin doğal bir getirisi olarak magazin dünyasına doğduğum için bu çalımlara şaşırmıyorum, hatta bir açıdan espirili buluyorum.

*Açıkça iyi niyet ifadesi olan söylemim karşısında, saldırı maksadında bir paylaşım olduğunu sanmıyorum, yakıştırmıyorum da.

*Selami Şahin'in oğlu olmak benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı olmakla birlikte, kendi kariyer adımlarım, gerek gördüğüm alanlarda beni hedeflerime götürüyor ki, benim için önemli olan bu.

“BENİM CİDDİYE ALDIĞIM KADAR CİDDİYE ALIN”

*Bunlar magazin tarihinde her zaman olmuş ve olmaya devam edecek gündemler. Mevcut ya da geçmiş tüm insan ilişkilerimde saygı benim için bakidir.

*Bu tarz hamlelere karşı tek ricam ancak en fazla benim ciddiye aldığım kadar ciddiye alınması olur.