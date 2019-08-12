Lider Şahin’in ağzını bıçak açmadı

Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Şahin, Didem Soydan ile ilişkisi hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin ile kızı İrem Şahin, önceki gün İstanbul Havalimanı’ndan Çeşme’ye uçtu. İşletmeciliğini yaptığı mekanın bayram programı nedeniyle Çeşme’ye gittiğini belirten Lider Şahin, “Bayram sonrası son hazırlıklarımızı yapacağız. Eylül ayı gibi de mekanı kapatıp İstanbul’a döneceğiz” dedi.

Son dönemde ilişkileriyle gündemden düşmeyen Lider Şahin’ın bir dönem oyuncu Demet Özdemir ile aşk yaşadığı ve askere gittiği dönemde ilişkinin bittiği iddia edilmişti. Şahin, bunun kendisine sorulması üzerine konuşmak istemediğini söyledi. Şimdilerde manken Didem Soydan ile birlikte olan Şahin, “İlişkiniz nasıl gidiyor?” şeklindeki soruya ise “Özel hayatımı konuşmuyorum” diyerek karşılık verdi.