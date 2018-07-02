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Lidya Özdemiroğlu, aşk iddialarını yalanladı
Lidya Özdemiroğlu, aşk iddialarını yalanladı
Bir dönem Levent Yüksel ile aşk yaşayarak  tüm dikkatleri üzerine çeken Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya Özdemiroğlu, önceki akşam Bebek'te objektiflere yakalandı. Görüntülendiğini fark eden Özdemiroğlu, yanında bulunan turuncu tişörtlü erkek ile aynı kareye girmemek için uğraştı ama başarılı olamadı.
Emre ÇEVİK
Magazin 2 Temmuz 2018 - 09:32

Levent Yüksel'in eski sevgilisi ve merhum sanatçı Atilla Özdemiroğlu’nın kızı Lidya Özdemiroğlu, geçen akşam bir kız arkadaşı ve yeni erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi ile Bebek’te görüntülendi.  Lidya, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi ile aynı kareye girmemek için kalabalığın arasına doğru koşmaya başladı. Bir süre kaçtıktan sonra pes eden Lidya Özdemiroğlu, yanındaki erkeğin sadece arkadaşı olduğunu ve hayatında kimsenin olmadığını söyledi.

LEVENT YÜKSEL OLMAYACAK

Yazdığı roman hakkında konuşan Lidya, ‘'Bu romanı hayallerim için yer verdim'' diye konuşurken gazetecilerin ‘Kitabınızda Levent Yüksel' olacak mı sorusuna ise ‘'Hayır Levent Yüksel, olmayacak'' yanıtını verdi.
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Son güncelleme: 09:58 - 02.07.2018
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