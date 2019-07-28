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Lindsay Lohan’dan göndermeli fotoğraf!
Lindsay Lohan’dan göndermeli fotoğraf!
Kariyerine çocuk model olarak başlayan ve erken gelen şöhret yüzünden zaman zaman zor günler de yaşayan 33 yaşındaki Lindsay Lohan, sosyal medya paylaşımı ile arkadaşı Miley Cyrus'a göndermede bulundu.
Magazin 28 Temmuz 2019 - 12:55

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve sayıları 8 milyona yaklaşan ınstagram takipçisi ile keyifli bir etkileşim halinde olan Lindsay Lohan, takipçilerinin karşısına kimi zaman cesaret isteyen paylaşımlarla çıkıyor. Son olarak bundan birkaç hafta önce yeni yaşına girişini çıplak bir selfie ile kutlayan Lohan, bu defa da meslektaşı Miley Cyrus’a bir göndermede bulundu.

Cyrus’un hesabından paylaştığı cesur kareye, bir erkek dergisi üzerinden göndermede bulunan ve sanki o dergi için çekilmiş bir kareye benzeten Lohan hemen ardından ‘Benim pozum’ diyerek yeni bir paylaşımda bulundu.

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Son güncelleme: 12:59 - 28.07.2019
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