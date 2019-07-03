Lindsay Lohan’dan yeni yaşa çıplak merhaba

Oyuncu Lindsay Lohan, doğum günü için çırılçıplak soyundu ve çektiği selfieyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan, yeni yaşını sosyal medya hesabından çıplak poz vererek kutladı. Lohan çıplak fotoğrafına, pasta ve kurdele emojisi ekledi. Güzel oyuncu Lindsay Lohan, sosyal medya hesabından yaptığı doğum günü paylaşımıyla çok konuşuldu.

“GÜZEL YILLAR SENİNLE OLSUN”

ABD’li yıldız oyuncu Lindsay Lohan Instagram hesabından gündem olacak bir paylaşıma imza attı. Lohan, ayna karşısına geçerek çırılçıplak poz verdi. Lohan’ın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Lohan’ın bir takipçisi paylaşıma, “Uyuşturucu batağından kurtulup tekrar kendini bulmana çok sevindim.” yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, “Güzel yıllar seninle birlikte olsun.” yorumunu yaptı.