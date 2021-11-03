Linet 2022 Eurovision’da İsrail’i temsil etmek için yarışmaya katıldı

Geçen günlerde İsrail'de asker kaçağı olduğunu açıklayan Türk kökenli Yahudi şarkıcı Linet, Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için ülkedeki XFactor yarışmasına katıldı.

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Geçen hafta corona virüsünü atlatan Linet, ayağının tozuyla Eurovision’da temsil etmek istediği İsrail’e giderek, seçmelerin yapıldığı XFactor yarışma katıldı.

Tel Aviv doğumlu Türk asıllı Yahudi şarkıcı, performansıyla jüri üyelerini büyüledi ve bir sonraki tura geçmeye hak kazandı.

Linet, İbranice ‘Güneş’ ve bir dönem Burhan Çaçan’ın seslendirdiği ‘Akşam Olmadan’ şarkısını söyledi.

Ünlü şarkıcı, sesiyle bazı jüri üyelerinin gözlerini doldururken, bir kısmı da şarkı sonunda Linet’i ayakta alkışladı.

XFactor yarışmasında Linet dışında Türk kökenli İzmirli bir aileden gelen Sapir Saban da yer aldı.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ MESAJ PAYLAŞTI

İsrail Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Türk kökenli İsrailli şarkıcılar Linet ve Sapir Saban @Eurovision 2022’de İsrail’i temsil etmek için XFactor yarışmasına katıldı. Türkiye’de de çok sevilen ünlü şarkıcı Linet Türkçe ve İbranice performansı ile bir sonraki tura geçmeye hak kazandı” ifadelerine yer verildi.

“ASKER KAÇAĞIYIM” DEMİŞTİ

Öte yandan Linet, geçen haftalarda İstanbul’da çıktığı sahnede, İsrail’de asker kaçağı olduğu itirafında bulunmuştu.

46 yaşındaki Linet, şöyle konuşmuştu: “İsrail’de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım. Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum. Ne zaman okul bitti, ‘Askerlik vakti’ dediler. Ben de Türkiye’ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye’de olayım, Türkiye’de öleyim.”