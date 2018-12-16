Linet, beş dilde ‘İsyan’ etti

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“Hatıram Olsun” parçası ile başladığı gecede sevenleri tarafından geniş repertuvarı ile büyük beğeni toplayan Linet’e hayranları da hep bir ağızdan şarkılarını seslendirerek eşlik etti. Yaklaşık bin kişinin katıldığı konser salonunda Linet unutulmaz dakikalara imza atarken, sevenleri de bu anları cep telefonu kameraları ile kayda alarak ölümsüzleştirdi.



Konserinin sonlarına doğru yoğun istek üzerine ‘İsyan’ adlı parçayı 5 dilde peş peşe söyleyerek hayranlarına sürpriz yapan Linet, “Sıkılmadıysanız üç-dört dilde daha söyleyebilirim” sözleri ile geçtiğimiz hafta yaptığı ‘playback’ çıkışına adeta nazire yaptı.



