Sorularını yanıtladığı muhabirlere sahne kıyafetlerinin pahalılığından bahseden Linet, “Gelirimiz yüksek olduğu gibi giderimiz de yüksek oluyor. İsim tasarımcılarla çalışmak isim stylinglerle çalışmam oldukça maliyetli oluyor. Sahneye hazırlık aşaması makyajı, saçı, bujiterisi bazen hakikisi ne biliyim her şey çok maliyetli. Yatırımı yüksek olan bir meslek, işimizden kazanıp işimize yatırım yapıyoruz” diye konuştu.

“HALKIN YERİDİR”

Harbiye sahnesine çıkacak olan Linet'e Hadise'nin Harbiye sahnesinden söylediği, ‘Mekanın sahibi geldi’ sözleri hatırlatılınca, “Sahne sanatçınındır. Her sanatçı çıkar oranın sahibidir. Tabi ki oraya gelen bütün insanlar müzik severler, her çıkan sanatçıya verdiği değerle onundur. O bizim değil halkın yeridir onlara ait. Biz seneler boyunca sahnelere çıkıyoruz tamam da yeni nesil de geliyor, herkes o sahneye muhakkak bütün hünerlerini göstermek için çıkıyor. Ev sahipleri seyirciler biz orada misafiriz” dedi cevapladı.

“HERKESİN ŞEKLİ TAVRI BAŞKADIR”

Sıla'nın Bodrum konserinde oturarak şarkı söylediği Linet'e hatırlatılınca, “Ben onu duydum, sonlara doğru kalkanlar olmuş, dağıldığı zaman çok kalabalık olduğu için erkenden bırakanlar olmuş. Oturduğu için olduğuna asla inanmıyorum. Biz de yeri geldiği zaman oturarak, aküstik yapıyoruz” dedi. Sahne boyu oturduğu hatırlatılınca Linet, “Bülent Ersoy, hanımefendi de oturuyor, yeri geldiği zaman oynuyor, oturuyor. Deniz Seki de oturuyor nasıl yapacağız. Herkesin hitap şekli ve tarzı farklıdır, o öyle rahat ediyorsa öyle olacak. Ben sahnede duramıyorum, izleyenlere saygısızlık olarak yorumlanmaz. Saygısızlık nasıl olur, yanlış bir kelime yanlış bir hitap saygısızlıktır ama oturdu kalktı yürüdü yürümedi öyle bir şey yok. Yapmayın her şeyin ucundan yakalamayalım. Sıla, gerçekten çok iyi bir bestekar, çok iyi bir söz yazarı, çok iyi bir yorumcu, bugüne kadar kazandırdığı yüzlerce şarkılar düetler neyse artık, ben Sıla'yı çok sevdiğimden değil, gerçekten çok saygı duyuyorum ona. Unutmayın ki zirvedekiler zirveye çok çalışarak geliyor” diye konuşup sanatçı arkadaşına sahip çıktı.