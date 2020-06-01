Linet’ten canlı yayında ‘kalça estetiği’ açıklaması

Evinin terasında çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Linet, yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Linet'in şaşırtan paylaşımı sonrası kalçalarına estetik operasyon yaptığı yönünde yorumlar yapılmıştı. Şarkıcıdan konuyla ilgili açıklama geldi.

Linet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay olmuştu. Havuz başında mini şortuyla poz veren Linet’in kalça büyütme estetiği yaptırdığı iddia edilmişti. Linet o pozla ilgili 2. Sayfa yayınında yaptığı açıklamayla hakkındaki iddialara noktayı koydu. Linet, estetik iddialarına “Tamamen ‘sunset'in azizliği ve güzelliği… Akşam güneşinin… Güzel bir ışık yakaladık. Gerçekten Photoshop da yok resimlerde…” şeklinde açıklık getirdi.

Linet canlı yayında ayağa kalkarak mini şortuyla kalçalarını gösterdi ve “Karnıma germe operasyonu yaptırdım kalçam daha çıkık duruyor ama büyültme anlamında bir şey yapmadım” dedi.