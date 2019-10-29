Linet’ten cesur sahne kostümü

Son zamanlarda sahne kostümleriyle adından sıkça söz ettiren şarkıcı Linet, önceki akşam Üsküdar'da bulunan bir mekanda sahneye çıktı. Şarkıcı göğüs dekolteli derin yırtmaçlı kırmızı ve gri kıyafetleriyle sahneye iddiasını koydu.

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ



Güçlü sesiyle adından her daim söz ettiren şarkıcı Linet, önceki akşam Üsküdar’da sevenleriyle buluştu. Linet, sahnede giydiği cesur kıyafetiyle kendisini dinlemeye gelen hayranlarını mest etti.

“BENİM FAVORİM ŞENER ŞEN VE HALİT ERGENÇ”

Şarkıcı, gazetecilerin Hülya Avşar'ın Can Yaman deyince ilk yakışıklılığı aklıma geliyor jönler arasında Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculukta beğeniyorum açıklamasına hatırlatılıp sizin oyuncu favoriniz kim sorusuna Kıvanç’ta , Can'da yetenekli ama benim favorim Şener Şen ve Halit Ergenç gibi usta sanatçılar açıklamasında bulundu.

