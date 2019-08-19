Lion konusu ve oyuncu kadrosu: Lion filmi oyuncuları kimler?

Lion filmi televizyonda ilk kez bu akşam ekranlara gelecek. Sinemada başarıyı yakalayan film Lion geniş oyuncu kadrosu ve ilginç konusu ile evlerimizde olacak. Peki Lion oyuncuları kimler, konusu ne?

Lion filminde yönetmenliği Gary Davis üstleniyor. Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara gibi isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduğu Lion filminin konusu ne? İşte filmin konusu ve oyuncuları…

LION FİLMİNİNİ KONUSU

Henüz beş yaşında yoksul ancak huzurlu bir yaşam süren Sunny Pawar, ağabeyinin gelmesini beklediği tren istasyonunda yaşadığı olumsuzluklar sebebiyle bir anda kendisini farklı bir dilin konuşulduğu Kalküta'da yalnız başına bulur. Bir anda şaşkınlığa kapılan Pawar yetimhaneye alınır. Bir süre sonra Avusturyalı çift Sunny Pawar'ı evlatlık olarak almaya karar verir. Üvey ailesinin duygularını incitmemek için duygularını bastırır ancak 25 yıl aradan sonra birkaç Hintliyle tanışarak kaybolan yıllarının peşinden gider. Sunny Pawar, aklında kalan birkaç anıyla ailesini ve ilk yuvasını bulmak için elinden geleni yapacaktır.

OYUNCULARI KİMLER?

Dev Patel, Saroo Brierley

Sunny Pawar, Genç Saroo

Rooney Mara, Lucy

David Wenham, John Brierley

Nicole Kidman, Sue Brierley

Abhishek Bharate, Guddu Khan

Divian Ladwa, Mantosh Brierley

Priyanka Bose, Kamla Munshi

Deepti Naval, Saroj Sood

Tannishtha Chatterjee, Noor