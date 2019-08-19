Lion konusu ve oyuncu kadrosu: Lion filmi oyuncuları kimler?

Lion filminde yönetmenliği Gary Davis üstleniyor. Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara gibi isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduğu Lion filminin konusu ne? İşte filmin konusu ve oyuncuları…
LION FİLMİNİNİ KONUSU
Henüz beş yaşında yoksul ancak huzurlu bir yaşam süren Sunny Pawar, ağabeyinin gelmesini beklediği tren istasyonunda yaşadığı olumsuzluklar sebebiyle bir anda kendisini farklı bir dilin konuşulduğu Kalküta'da yalnız başına bulur. Bir anda şaşkınlığa kapılan Pawar yetimhaneye alınır. Bir süre sonra Avusturyalı çift Sunny Pawar'ı evlatlık olarak almaya karar verir. Üvey ailesinin duygularını incitmemek için duygularını bastırır ancak 25 yıl aradan sonra birkaç Hintliyle tanışarak kaybolan yıllarının peşinden gider. Sunny Pawar, aklında kalan birkaç anıyla ailesini ve ilk yuvasını bulmak için elinden geleni yapacaktır.
OYUNCULARI KİMLER?
Dev Patel, Saroo Brierley
Sunny Pawar, Genç Saroo
Rooney Mara, Lucy
David Wenham, John Brierley
Nicole Kidman, Sue Brierley
Abhishek Bharate, Guddu Khan
Divian Ladwa, Mantosh Brierley
Priyanka Bose, Kamla Munshi
Deepti Naval, Saroj Sood
Tannishtha Chatterjee, Noor