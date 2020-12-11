Liposuction yaptıran Alişan: Ölümden döndüm

Türkücü Alişan iki yıl önce liposuction yaptırdığını ve ölümden döndüğünü sunuculuğunu yaptığı programda anlattı. Alişan, "Hukuki yollara başvurdum. Hem maddi hem de manevi olarak" dedi.

Eşi hamileyken göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan, sunuculuğunu yaptığı programda ölümden döndüğünü dile getirdi.

Alişan canlı yayında yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlattı: “Dün itibarıyla davam açıldı. 2 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana ‘Abi sana liposuction yapalım. Bir ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider’ dedi. Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik.”

“VÜCUDUM MORARMAYA BAŞLADI”

“İki sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat iki saat sürer ama ben tam 5,5 saat ameliyatta kalmışım. Ben bunu kimseye söylemedim, annem de dahi. Ameliyattan sonra bir gün hastanede kaldım ve iki gün sonra vücudumda morarmalar oldu. Göbeğimde yağ alınırken nasıl bir çalışma yapıldıysa artık…”

“GÖBEĞİMDE YANIK İZLERİ OLUŞTU”

“İki gün yataktan çıkamadım ve boynuma kadar morardım. Ben bir terslik olduğunu anlayıp sorduğumda bana ‘Normaldir bunlar bir ay içinde göbeğin falan dümdüz olacak’ dedi. Bir ay sonra morarmalar geçti. Şimdi göbeğimi göstermek istemiyorum da ben bunun için yayın yasağı da aldırdım çünkü o halini kimse görsün istemiyorum. İki yıldır denize tişörtle giriyorum ve sadece ailemin olduğu ıssız yerlerde tişörtümü çıkartıyorum. Göbeğimde yanık izi ve dalgalanmalar var.”

“Bunu mahkemede canlı canlı göstereceğim ama şimdi kimseye göstermek istemiyorum çünkü çok kötü. Benim ameliyattan iki ay sonra karnımda su toplamalar oldu. Haftanın iki günü yaklaşık ikişer litre göbeğimden sıvı alındı. Çünkü göbeğim şişmeye başlıyor su olunca. Çünkü benim drenaj sistemimi mahvetmiş. Buna eşim, arkadaşım ve hemşirelerde şahit. İki ay bu devam etti ve kimseye bir şey demedim. Göbeğimde hala yanık izleri var.”

“ŞÜKRET Kİ ÖLMEDİN’ DEDİLER”

“Ameliyatı yapan kişi ben birkaç doktora götürdü ve bana ‘Ameliyatta hata yapılmış şükret ki ölmedin’ dediler. Çünkü bu ameliyatla ölenler varmış. Sonra ben kendim doktor bulup geçen sene tekrardan ameliyat oldum. Biraz toparlandı ama o yanık izi ve dalgalanmalar hiç geçmeyecek. Ömür boyu bunu taşıyacağım. Bu arkadaşımdan da hiç destek göremediğim için hem açıklama gereği duydum hem de hukuki yollara başvurdum. Hem maddi hem de manevi olarak…”

LİPOSUCTİON NEDİR?

Liposuction ya da lipo, plastik cerrahide kullanılan bir tür yağ alma prosedürüdür.