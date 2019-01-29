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Lisa Rinna katıldığı davetteki dansıyla dikkat çekti
Lisa Rinna katıldığı davetteki dansıyla dikkat çekti
Amerikalı televizyon sunucusu ve aktris Lisa Rinna, katıldığı bir davette sergilediği dansla dikkatleri üzerine çekti.
Magazin 29 Ocak 2019 - 14:02

Çok sayıda televizyon programı yapan ve kariyerinde birçok kitaba da imza atan 55 yaşındaki Lisa Rinna aynı zamanda renkli ve enerjik kişiliğiyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz akşam bir arkadaşının düzenlediği ‘Baby Shower’ partisine katılan ve burada yaptığı dansla geceye damga vuran Rinna, masanın üzerinde yaptığı dansı hesabından “Partilere katılmak için müsaitim, benimle irtibata geçmek için…” notuyla paylaştı.
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Lisa Rinna, iki milyona yakın takipçisiyle paylaştığı bu videoyla çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Rinna’nın videosuna, ilerleyen yaşına rağmen sergilediği kıvrak figürlere yapılan yorumlar damga vurdu.