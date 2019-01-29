Lisa Rinna katıldığı davetteki dansıyla dikkat çekti

Çok sayıda televizyon programı yapan ve kariyerinde birçok kitaba da imza atan 55 yaşındaki Lisa Rinna aynı zamanda renkli ve enerjik kişiliğiyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz akşam bir arkadaşının düzenlediği ‘Baby Shower’ partisine katılan ve burada yaptığı dansla geceye damga vuran Rinna, masanın üzerinde yaptığı dansı hesabından “Partilere katılmak için müsaitim, benimle irtibata geçmek için…” notuyla paylaştı.



Lisa Rinna, iki milyona yakın takipçisiyle paylaştığı bu videoyla çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Rinna’nın videosuna, ilerleyen yaşına rağmen sergilediği kıvrak figürlere yapılan yorumlar damga vurdu.