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Liya, babası Tarkan’a çekmiş
Liya, babası Tarkan’a çekmiş
Megastar Tarkan, kızı Liya'nın ilk söylediği kelimelerden birisinin "Ağaç" olduğunu açıkladı.
Magazin 10 Kasım 2019 - 10:27

Megastar Tarkan, doğa katliamlarına karşı sesini yükselten, her fırsatta doğayı savunan, bu anlayışla Gezi Parkı protestoları sırasında ağaçları korumak amacıyla parka gelen ve gösterilere katılan bir isimdi.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında baba olan Tarkan’ın kızı Liya da babasına benzeyecek gibi… İkili, baba kız doğa yürüyüşü yaptı. Bu yürüyüş sırasında çekilen fotoğrafı Tarkan, Instagram hesabında paylaştı.

Tarkan, kızının söylediği ilk kelimelerden birisinin “Ağaç” olduğunu açıklayarak, “Galiba bir doğacı daha yetişiyor” dedi.

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Son güncelleme: 10:28 - 10.11.2019
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