Lizzo banyoda soyundu, poposunu gösterdi ‘K.çımı öp’ dedi

Ocak ayında düzenlenecek olan Grammy Ödülleri'nde sekiz dalda aday gösterilen Lizzo, geçen gün sosyal medya hesabından yaptığı çıplak paylaşımla tepki çekti. Lizzo poposunu dönük çektiği selfie'nin altına 'K.çımı öp' yazdı. Fotoğrafı beğenenler arasında Kerem Bürsin de vardı...

Adını son zamanlar sık sık duyduğumuz Lizzo, 26 Ocak 2020’de Los Angeles’taki Staples Center’da dünyaca ünlü isimlerle aynı sahnede yer alacak ve Grammy için yarışacak. Geçen gece de AMA’s’ta ödül alan genç şarkıcı, mini elbisesi ve bir parmak boğumu büyüklükteki Jacquemus çantası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

En İyi Solo Pop Performans, En İyi Yeni Sanatçı, Yılın Şarkısı, Yılın Kaydı, Yılın Albümü, En İyi R&B Performansı ve En İyi Geleneksel R&B Performansı ile Grammy’e aday gösterilen şarkıcı Lizzo, geçen gün de banyosundan çıplak bir fotoğrafını paylaştı.

‘K.çımı öp’ yazarak paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada sadece üç gün içerisinde bir milyonu aşkın beğeni aldı. Takipçileri şarkıcının bu karesine çok sayıda yorum bırakırken ünlü bir Türk takipçisi de bu şaşırtıcı paylaşımı beğendi. O isim son dönemin başarılı erkek oyuncularından Kerem Bürsin oldu. Yakışıklı oyuncu en son Serenay Sarıkaya ile birlikte olmuştu.