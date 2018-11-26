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Loris Karius’un olaylı gecesi!
Loris Karius’un olaylı gecesi!
Beşiktaş’ın deplasmanda Ankaragücü’nü 4-1 yenmesini fırsat bilen file bekçisi Loris Karius, maç sonrası uçaktan iner inmez soluğu Harbiye’de bulunan bir gece kulübünde aldı.
Magazin 26 Kasım 2018 - 10:41

Harbiye'de bulunan bir gece kulübüne girmek üzereyken muhabirleri fark eden kaleci Loris Karius mekana girmekten vazgeçti. Geri dönüp hızla yürümeye başlayan Karius, ilk bulduğu taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Karius’un yanındaki arkadaşı habercilerin önüne atlayarak görüntü almalarını önlemeye çalıştı.

loris

Ünlü file bekçisi, Harbiye’nin ara sokaklarına doğru depar atarak kaçmaya başladı ve bulduğu ilk taksiye bindi.

 

“SEN BENİM KİM OLDUĞUMU YARIN GÖRECEKSİN”

Milliyet’in haberine göre, bir şehir magandası, gazetecilerin önüne atlayarak fotoğraf makinesini almaya çalıştı ve  tehditler savurmaya başladı. Aynı kişi, “Benim yanımdaki kimseyi çekemezsin. Sil o fotoğrafları. Sen benim kim olduğumu yarın göreceksin” şeklinde söylemlerde bulunarak, Karius'un yanına gitti.
LorisKarius

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Son güncelleme: 10:45 - 26.11.2018
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