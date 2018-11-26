Loris Karius’un olaylı gecesi!

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Harbiye'de bulunan bir gece kulübüne girmek üzereyken muhabirleri fark eden kaleci Loris Karius mekana girmekten vazgeçti. Geri dönüp hızla yürümeye başlayan Karius, ilk bulduğu taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Karius’un yanındaki arkadaşı habercilerin önüne atlayarak görüntü almalarını önlemeye çalıştı.

“SEN BENİM KİM OLDUĞUMU YARIN GÖRECEKSİN”

Milliyet’in haberine göre, bir şehir magandası, gazetecilerin önüne atlayarak fotoğraf makinesini almaya çalıştı ve tehditler savurmaya başladı. Aynı kişi, “Benim yanımdaki kimseyi çekemezsin. Sil o fotoğrafları. Sen benim kim olduğumu yarın göreceksin” şeklinde söylemlerde bulunarak, Karius'un yanına gitti.

