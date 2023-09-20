LÖSEV 25. yılını kutladı, anlamlı gecede Sıla sahne aldı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), kuruluşunun 25. yılını İş Sanat'ta düzenlenen özel bir programla kutladı.

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Dün akşam İş Sanat’ta gerçekleşen gecede, LÖSEV’in 25 yıllık yolculuğu ve lösemi tedavisine yönelik çalışmaları anlatıldı.

Lösemiyi yenen çocukların dans gösterileri ve müzik dinletileri ile renklenen gecede, LÖSEV’in çalışmalarına destek veren ve toplumsal farkındalığın oluşmasına katkı sunan isimlere LÖSEV Çeyrek Asır Ödülleri takdim edildi.

SILA: BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Geceye katılan şarkıcı Sıla, lösemiyi yenen çocuklardan oluşan koro ile birlikte sahneye çıktı. Koro, hastalık süresince fiziksel ve psikolojik olarak zorluklar yaşayan çocukların yaşam motivasyonlarının artması ve özgüvenlerinin tazelenmesi amacıyla oluşturuldu.

Sıla, sahnede yaptığı konuşmada “Böyle kıymetli, bu kadar anlamlı bir akşamda sizlerle birlikte olmak, yürüyüşünüze tanıklık ediyor olmak benim için çok değerli. Bunun yanı sıra önemli olan tabii başarı kazanmak değil, ama sebat edebilmek. Yani yaptığınız her şeyin sürdürülebilir olması. Bunu başardığınız için de gönülden kutluyorum” dedi.

LÖSEV BAŞKANI: YETER Kİ ENGELLER OLMASIN

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer ise “Çok büyük başarılar elde ettik. Bugün kurulduğumuz yılları anımsadığımız zaman 90’lı yıllarda, yüzde 10-20’lerde olan tedavi başarısı bugün kendi hastanemiz LÖSANTE’de yüzde 94’lere ulaştı. Artık kemik iliği naklini çok rahatlıkla yapabiliyoruz ve çok başarılıyız” açıklamasını yaptı.

Dr. Ezer sözlerine şöyle devam etti: “Ama hastanemize tam ruhsat ve LÖSEV Kent Üniversitemizi açma engelleri kaldırılırsa bütün kanserler için de büyük müjdeyi vermeye hazırız. Oradaki akademik çalışmalarla çok daha hızlı olacağız ve dünyadaki birçok bilim insanıyla çok yakın ilişkimiz var. Bu konuda çalışan özellikle vücuttaki T hücreleri aktive eden bir mekanizmayla biz hem lösemide hem de kanserde çok büyük adımlar atacağımıza inanıyoruz. Çok yakın zamanda hem çalışmalarımızla ilgili hem de ileriye bakış açımızla yani ileride neleri başaracağımızla ilgili büyük açıklama yapacağız. Bizi izlemeye devam edin. Biz çok çalışmaya daha büyük eserler yapmaya, daha büyük hastaneler yapmaya hazırız. Yeter ki şu engeller olmasın.”

ÖNCE KANSERİ YENDİ, SONRA ŞAMPİYON OLDU

Gecenin konuşmacıları arasında 2015 yılında lösemi tanısı alan Münire Nur Güdücü de vardı. Güdücü, lösemi tedavisi gördüğü dönemde Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek başarılı bir sporcu olmayı hayal ettiğini ve bu hayalini LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer’le paylaştığını söyledi. Dr. Ezer’in ise kendisini Polonya’da düzenlenen Onkoloji Olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil etmesi için gönderdiğini ve birincilikle ülkesine geri döndüğünü anlattı. (DHA)