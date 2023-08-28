Love Island şampiyonu Ekin Su: Şimdiye kadarki en korkunç deneyim

İngiltere'de yayınlanan yarışma programı 'Aşk Adası' (Love Island) ile ünlü olan Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu'nun bindiği uçağın motoru dört kez patlayıp alev aldı.

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İngiltere’de yayınlanan ve ‘Aşk Adası’ olarak bilinen ‘Love Island’ isimli yarışma programına katılan ve zafer kazanan Türk asıllı oyuncu EkinSu Cülcüloğlu tatil yapmak için Türkiye’ye gelmişti.

Ekin Su’nun önceki gün İngiltere’ye dönüş sırasında bindiği uçağın motoru patlayarak alev aldı.

Bodrum’dan kalkan uçak kısa bir süre sonra Antalya’ya acil iniş yaptı.

“ŞİMDİYE KADARKİ EN KORKUNÇ DENEYİM!”

Ekin Su korkunç olayı sosyal medya hesabından paylaştı:

“Kabus deneyimi, Bodrum’dan Manchester’a uçuşta soldaki motor dört kez patladı alevler ve kıvılcımlar. Filmlerdeki gibiydi. “Antalya’ya acil iniş yaptık. Şimdiye kadarki en korkunç deneyim! Hâlâ güvende olup olamayacağımız konusunda endişeliyiz.”

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