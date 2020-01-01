Lütfiye ve Mükremin 25 yıl sonra bir arada
Televizyonlarda tiyatro havasında yapımların başlamasını sağlayan Bir Demet Tiyatro'nun meşhur karakterlerinden Feriştah, Lütfiye Çıtır ve Mükremin Çıtır, Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı programına sürpriz konuk olarak katıldı. Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Çok Güzel Hareketler 2 programı böylelikle ekranları karşısındaki seyircilere 25 yıllık nostalji yaşatmış oldu. İkilinin arasındaki diyaloglar seyircileri gülümsetirken iki önemli isim de duygusal anlar yaşadı.