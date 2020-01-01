Lütfiye ve Mükremin 25 yıl sonra bir arada

Lütfiye ve Mükremin 25 yıl sonra bir arada

Kanal D Yılbaşı özel programında Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından Bir Demet Tiyatro'nun iki karakteri sürpriz olarak yeniden sahneye çıktı.

Televizyonlarda tiyatro havasında yapımların başlamasını sağlayan Bir Demet Tiyatro'nun meşhur karakterlerinden Feriştah, Lütfiye Çıtır ve Mükremin Çıtır, Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı programına sürpriz konuk olarak katıldı. Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Çok Güzel Hareketler 2 programı böylelikle ekranları karşısındaki seyircilere 25 yıllık nostalji yaşatmış oldu. İkilinin arasındaki diyaloglar seyircileri gülümsetirken iki önemli isim de duygusal anlar yaşadı.