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Lütfiye ve Mükremin 25 yıl sonra bir arada
Kanal D Yılbaşı özel programında Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından Bir Demet Tiyatro'nun iki karakteri sürpriz olarak yeniden sahneye çıktı.
Magazin 1 Ocak 2020 - 12:47

Televizyonlarda tiyatro havasında yapımların başlamasını sağlayan Bir Demet Tiyatro'nun meşhur karakterlerinden Feriştah, Lütfiye Çıtır ve Mükremin Çıtır, Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı programına sürpriz konuk olarak katıldı. Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Çok Güzel Hareketler 2 programı böylelikle ekranları karşısındaki seyircilere 25 yıllık nostalji yaşatmış oldu. İkilinin arasındaki diyaloglar seyircileri gülümsetirken iki önemli isim de duygusal anlar yaşadı.