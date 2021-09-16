Mabel Matiz eski günleri yad etti: Yıl: 2005… Edirnekapı Öğrenci Yurdu
İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Fakültesi'nden mezun olan şarkıcı Mabel Matiz, sosyal medya hesabından 2005 yılında öğrenciyken konakladığı Edirnekapı Öğrenci Yurdu'nda çekilen bir fotoğrafını yayınladı.
Mabel Matiz 2005 yılında öğrencilik zamanlarında konakladığı Edirnekapı Öğrenci Yurdu’nda çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Matiz, gönderisine, “Fotoğrafta kendi şarkılarını henüz yazmaya başlamış bir Mabel, yurt bahçesinde kankalarına çalıp, söylüyor…” notunu düştü.
Ünlü şarkıcı, Duman grubuna ait “Kırmış Kalbini” şarkısının şu sözlerini de paylaşımına ekledi;
“Yolun ardına bakmadık
Yorulmadık
Bak hâlâ burdayız
Belki delirdik, de belirdik
Bak hâlâ burdayız
Biz neler içtik, neler yedik
Bak hâlâ burdayız
Sen hiç üzülme, hiç ağlama
Bak hâlâ burdayız…”