Mabel Matiz kimdir, gerçek adı ne? Mabel Matiz nereli ve kaç yaşında?

Mabel Matiz kimdir, gerçek adı ne? Mabel Matiz nereli ve kaç yaşında?

Mabel Matiz, 1985 doğumludur. Gerçek adı Fatih Karaca olan Mabel Matiz hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Mabel Matiz nereli ve kaç yaşında?

Sultan Süleyman şarkısıyla adını Türkiye'de çok geniş kitlelere ulaştıran Mabel Matiz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Mabel Matiz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu…

MABEL MATİZ KİMDİR?

Mabel Matiz, 31 Ağustos 1985 tarihinde Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Fatih Karaca'dır. Mabel adını Kumral Ada Mavi Tuna adlı romanda yer alan Tuna karakterinin takma adından alır. Matiz ise, müziğini en iyi tanımladığına inanarak adına eklediği ve «çok sarhoş, düşkün kimse» anlamlarına gelen eski Yunanca kökenli argo bir kelimedir.

Mabel, çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını, Erdemli'de geçirmiştir. İlkokulu Tömük Dr. Mustafa Erden İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Erdemli Anadolu Lisesi'nde tamamlamış; 2003'te üniversite eğitimi için İstanbul'a yerleşerek 2008'de İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2011 ‘de İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans bölümüne girmiş ve 2014’te eğitimini yarıda bırakmıştır.

Lise ve üniversite yıllarında kısa süreli gitar ve şan dersleri almış, üniversitede ilk müzik çalışmaları sayılabilecek birkaç cover grubu denemesinden sonra kendi içine dönerek kendi şarkılarını yazmaya ve daha sonradan adını duyuracağı ilk kişisel ev kayıtlarını almaya başlamıştır. 2008'den bugüne, gitar vokal ağırlıklı kaydettiği şarkılarını ve cover demolarını kişisel web sitesi üzerinden anonim olarak yayınlamıştır.

Mabel Matiz, ilk albümü Mabel Matiz'i 11 Mayıs 2011‘de piyasaya sürmüş ve bu albümden 5 şarkıya klip çekmiştir. Mabel Matiz, aynı zamanda Teoman, Göksel, Ceyl'an Ertem gibi sanatçıların albümlerinde söz yazarı ve besteci olarak da bulunmuştur. 5 Ocak 2013'te 2. albümü Yaşım Çocuk'u yayınlamıştır.

13 Şubat 2015 tarihinde ise Can Güngör prodüktörlüğünde kaydettiği 3. albümü olan Gök Nerede'yi yayınlamıştır. Mabel Matiz'in dördüncü stüdyo albümü Maya, 20 Haziran 2018'de Doğan Music Company ve Zoom Music tarafından yayımlandı. Mabel Matiz, 1.72 metre boyunda, 63 kilo ve Başak burcudur.

Mabel Matiz Albümleri

2011 – Mabel Matiz

2013 – Yaşım Çocuk

2015 – Gök Nerede

2018 – Maya

Ödülleri

2013 – Haliç Üniversitesi 2013'ün En'leri Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı

2013 – Ege Üniversitesi 3.Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2014 – 12.YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri – En Beğenilen Erkek Şarkıcı

2014 – 2.Türkiye Müzik Ödülleri – En İyi Cover (Sultan Süleyman)

2014 – 11.Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Cover/Uyarlama Şarkı (Sultan Süleyman)

2014 – GQ Men Of The Year Ödülleri – Yılın Müzisyeni

2014 – 41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Solist

2015 – 12.Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Albüm (Gök Nerede)

2015 – 1.Gossip Time Yıl Sonu Ödülleri – En İyi Erkek Şarkıcı

2016 – 14.YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri – En Beğenilen Erkek Şarkıcı

2016 – 5.TURKMSIC Yılın En'leri Ödülleri – Yılın En İyi Şarkısı (Gel)

2016 – Ege Üniversitesi 5.Medya Ödülleri – En İyi Cover (Bir Hadise Var)