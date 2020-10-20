Mabel Matiz’den dansçıların aç bırakılmasına ilişkin açıklama

'Toy' isimli şarkısının klip çekimlerinde dansçıların insan dışı koşullarda çalıştırıldıklarını söylemesinin ardından Mabel Matiz açıklama yaptı: Üzerime düşen her ne ise yapmaya hazırım.

16 Ekim’de ‘Toy’ isimli yeni şarkısını yayınlayan Mabel Matiz’in dans ekibi sosyal medyadan isyan etti.

Kayaköy ve Patara’da çekilen klip boyunca aç ve susuz kaldıklarını açıklayan ekip sosyal medyadan isyanını şu ifadelerle dile getirdi:

* Barınma, beslenme, hijyen ve can güvenliği gibi temel ihtiyaçlarımız karşılanmadan sigortasız 55 saatlik mesai yaptırıldık. Su istedik verilmedi. Aç bırakıldık. 40 derece havada kızgın kumda dans ettik. Gölge alan verilmedi.

* Bizi İstanbul-Patara arası taşıyan tek şoför aynı gün set alanlarına da taşıdı ve hiç dinlenmeden 15 saatlik yolu geri getirdi. Eşyalarımızı bıraktığımız otel, parası ödenmediği için bizi içeri almadı. İnsanlık dışı muamele gördük. Aptal yerine konduk!

“ÜZERİME DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIM”

Klibin çekimlerinin sıkıntılı geçtiğini kabul eden Mabel Matiz Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

* Biliyorsunuz, iki gün önce yeni şarkım Toy, video klibiyle beraber yayınlandı. Sizlerden çok güzel geri dönüşler alıyorum.Sağ olun. Emeği geçen herkes tekrar sağ olsun. Şarkı da klip de, artık kendi özgür yollarındalar.

* ‘Toy’ klibimizin çekimleri dertli geçti, şarkının adını hatırlatan cinsten zorluklarla hem de. Hayat yolunda bazen, önceden asla kestiremeyeceğimiz, zorlayıcı anlar zamanlar olabiliyor. Bilirsiniz.

* Ne kadar profesyonel olursak olalım, yolumuza çıkan sıkıntılardan geçmek durumunda kalabiliyoruz. Bunca senenin sonunda benim halen görüp deneyimlediğim şey bu.

* Söz konusu birkaç günlük çekimde bütün ekip olarak benim de uzun senelerdir yaşamadığım kadar zorlayıcı ve yorucu bir klip seti tecrübesinden hep birlikte geçtik.

* Çekimin gerçekleşmesi ve çekim sürecinin bütün organizasyon ve yönetiminin sağlanması amacıyla kendileriyle profesyonel olarak anlaştığımız firmanın, sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklı olarak, çok ciddi aksaklıklar ve sorunlar yaşadık.

* Bu sebeple söz konusu firmayla iş akdimizin sona erdirildiğini biliyorum. Bu sırada yaşanan sıkıntıların bazısını ben kendim de yaşayıp bunlara şahit olurken, bazı detaylara ise sonradan, ekibim aracılığıyla vakıf oldum.

* Aynı gün klibin ruhuna ve iklimine bütün enerjileriyle yön veren 22 performans sanatçısı arkadaşımın da, diğer herkes gibi büyük sıkıntılar yaşadığı bilgisine ve bunun detaylarına sonradan üzülerek vakıf oldum. Olayın maddi manevi telafisi ve takibiyle ilgili ekibimin inisiyatif almasını istedim ve sağladım.

* Aradan geçen 3 ay zarfında performans sanatçısı arkadaşlarımla benim herhangi bir iletişimim olmadı. Konuyla ilgili diğer detayları ben de lansman günü sosyal medyadan takip ettim.

* Mağduriyetlerini haklılıkla dile getiren sanatçı arkadaşlarımın duygularını paylaştığımı, onların yanında olduğumu ve maruz kaldıkları bu olumsuz deneyimin telafisi için kendi üzerime düşen her ne ise yapmaya hazır olduğumu buradan paylaşmak isterim.